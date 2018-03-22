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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56

Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

rjkz, раз уж тут финансовый форум, напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:24

Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

  SMOKE написав:Что-то лучше, что- то хуже даже- но ни настолько существенно, чтобы туда ехать на пмж.


Украина самая нищая страна Европы (ну с Молдовой тока вопросы), если бы вы были на аналогичной работе в любой другой стране Европы, качество вашей жизни было бы выше.

Все, Конец демагогии.

  safonovstanislav написав:напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских


у вас что за работа? вы на компе вот сидите, не руками работаете? и зачем вам в Украине кредит по карточке? до зарплаты не дотягиваете? в США у вас бы была зарплата ну скажем 5000$ в месяц, вы бы дотягивали до зарплаты... Нужен вам бы был кредит на дом и на машину, а вот теперь давайте кредитные условия с Украиной сравним!

  slavek написав:Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор


а потом дети и не хотят, и пыль в городе, первые пару дней чихаешь-сморкаешься, грязюка, площадок детских мало, еда не вкусная, люди агрессивные и нищие... Детки это чуствуют...
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