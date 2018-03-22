Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Чет 26 кві, 2018 09:24

SMOKE написав: Что-то лучше, что- то хуже даже- но ни настолько существенно, чтобы туда ехать на пмж. Что-то лучше, что- то хуже даже- но ни настолько существенно, чтобы туда ехать на пмж.

safonovstanislav написав: напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских

slavek написав: Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор

Украина самая нищая страна Европы (ну с Молдовой тока вопросы), если бы вы были на аналогичной работе в любой другой стране Европы, качество вашей жизни было бы выше.Все, Конец демагогии.у вас что за работа? вы на компе вот сидите, не руками работаете? и зачем вам в Украине кредит по карточке? до зарплаты не дотягиваете? в США у вас бы была зарплата ну скажем 5000$ в месяц, вы бы дотягивали до зарплаты... Нужен вам бы был кредит на дом и на машину, а вот теперь давайте кредитные условия с Украиной сравним!а потом дети и не хотят, и пыль в городе, первые пару дней чихаешь-сморкаешься, грязюка, площадок детских мало, еда не вкусная, люди агрессивные и нищие... Детки это чуствуют...