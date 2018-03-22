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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56
Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
rjkz, раз уж тут финансовый форум, напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:24
Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
Украина самая нищая страна Европы (ну с Молдовой тока вопросы), если бы вы были на аналогичной работе в любой другой стране Европы, качество вашей жизни было бы выше.
Все, Конец демагогии.
у вас что за работа? вы на компе вот сидите, не руками работаете? и зачем вам в Украине кредит по карточке? до зарплаты не дотягиваете? в США у вас бы была зарплата ну скажем 5000$ в месяц, вы бы дотягивали до зарплаты... Нужен вам бы был кредит на дом и на машину, а вот теперь давайте кредитные условия с Украиной сравним!
а потом дети и не хотят, и пыль в городе, первые пару дней чихаешь-сморкаешься, грязюка, площадок детских мало, еда не вкусная, люди агрессивные и нищие... Детки это чуствуют...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:27
Напишу так, в it зарплата не зависит от места проживания. Если иметь действительно полезные навыки, можно получать значительно больше $5000. А уж где ты будешь в этот момент находится или жить - абсолютно не важно.
В it есть рабочие специальности, например, программисты, дизайнеры, верстальщики и т. д. Это то же самое, что на заводе работать слесарем. У них большая зарплата, и все всегда обсуждают зарплату именно рядовых рабочих в it. Но, вы же понимаете, что основные деньги получают не рабочие? Но даже рабочий, например, простой опытный дизайнер может спокойно получать от $10 000 в месяц, впахивая 8 часов в день 5 дней в неделю. Где он живёт - не важно. Сколько получают НЕ рабочие в сфере it - додумывайте сами.
Насчёт того, зачем мне кредитка. Всё просто. На кредитке всегда есть гривны. Это очень удобно. Намного проще покупать всё по постоплате. Банк занимает свои деньги под 0% на 2 месяца, а сам свои деньги можешь пускать дальше в работу, развитие бизнеса
Сколько получаю я? Ровно столько, чтоб хватало на хлебушек, остальное всё в работу
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:09
С кредитками в США в некоей мере все похоже на наше. Только если у тебя с кредитной карты сперли деньги или ошибочно списали, то это проблемы банка. Он сначала восполняет недостачу, а потом разбирается ( в некрупных суммах даже не пытается разобраться - расследование тоже стоит денег). Кредитками и пользуются в США не от бедности, а просто так безопасней и нарабатывается кредитный рейтинг.
Кредиты на приобретение автомобиля от реальных 0% (обычно по акциям), но ставка зависит от твоего кредитного рейтинга - чем выше рейтинг тем ниже ставка. Хотя злостному неплательщику или лицу без кредитной истории (например ньюкамеру, то есть вновьприбывшему) могут впаять %%15. Это больше чем дохрена, и брать такой кредит - верх глупости. Я-бы хотел пользоваться авто на условиях 3-х годового лизинга - ежемесячно платится только 1/36-я от разницы между новым и трехлетним авто, правда есть ограничения по пробегу. Для большинства автомобилей это в диапазоне 250-500 баксов в месяц. По прошествии 3-х лет можешь или доплатить оставшуюся сумму от того, что уже платил, и автомобиль твой или взять новый лиз. Если ты берешь опять автомобиль того-же бренда, то обычно дают еще какие-то плюшки.
Недвижимость приобретается под 3+% годовых (в последнее время %% приподнялся из-за повышения учетной ставки - есть и 4,5 и 5% И вроде даже 6, но тут опять-же вопрос банка, даунпеймента (чем выше - тем процент ниже), кредитного рейтинга и ликвидности самого объекта) на до 30 лет. Кроме того, выплаты по кредитам учитываются при начислении подоходного налога.
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:12
+++++
С пылью и песком в этом году - полный ППЦ. Осталось еще традиционно пожечь леса вокруг Киева и картина будет "идеальна"
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