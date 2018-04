Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Чет 26 кві, 2018 11:27

Kripo написав: у вас что за работа? вы на компе вот сидите, не руками работаете? и зачем вам в Украине кредит по карточке? до зарплаты не дотягиваете? в США у вас бы была зарплата ну скажем 5000$ в месяц, вы бы дотягивали до зарплаты... Нужен вам бы был кредит на дом и на машину, а вот теперь давайте кредитные условия с Украиной сравним!

Напишу так, в it зарплата не зависит от места проживания. Если иметь действительно полезные навыки, можно получать значительно больше $5000. А уж где ты будешь в этот момент находится или жить - абсолютно не важно.В it есть рабочие специальности, например, программисты, дизайнеры, верстальщики и т. д. Это то же самое, что на заводе работать слесарем. У них большая зарплата, и все всегда обсуждают зарплату именно рядовых рабочих в it. Но, вы же понимаете, что основные деньги получают не рабочие? Но даже рабочий, например, простой опытный дизайнер может спокойно получать от $10 000 в месяц, впахивая 8 часов в день 5 дней в неделю. Где он живёт - не важно. Сколько получают НЕ рабочие в сфере it - додумывайте сами.Насчёт того, зачем мне кредитка. Всё просто. На кредитке всегда есть гривны. Это очень удобно. Намного проще покупать всё по постоплате. Банк занимает свои деньги под 0% на 2 месяца, а сам свои деньги можешь пускать дальше в работу, развитие бизнесаСколько получаю я? Ровно столько, чтоб хватало на хлебушек, остальное всё в работу