Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Чет 26 кві, 2018 13:09

safonovstanislav написав: rjkz, раз уж тут финансовый форум, напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских rjkz, раз уж тут финансовый форум, напишите нам тут про кредиты в США. Ставка 15% годовых в долларе по кредитным картам для меня не очень привлекательна. Плюс комиссии за каждый пук по карте. А льготный период и кешбек есть и в Украине. Если не прав, приведите примеры кредиток, с условиями намного лучше украинских

С кредитками в США в некоей мере все похоже на наше. Только если у тебя с кредитной карты сперли деньги или ошибочно списали, то это проблемы банка. Он сначала восполняет недостачу, а потом разбирается ( в некрупных суммах даже не пытается разобраться - расследование тоже стоит денег). Кредитками и пользуются в США не от бедности, а просто так безопасней и нарабатывается кредитный рейтинг.Кредиты на приобретение автомобиля от реальных 0% (обычно по акциям), но ставка зависит от твоего кредитного рейтинга - чем выше рейтинг тем ниже ставка. Хотя злостному неплательщику или лицу без кредитной истории (например ньюкамеру, то есть вновьприбывшему) могут впаять %%15. Это больше чем дохрена, и брать такой кредит - верх глупости. Я-бы хотел пользоваться авто на условиях 3-х годового лизинга - ежемесячно платится только 1/36-я от разницы между новым и трехлетним авто, правда есть ограничения по пробегу. Для большинства автомобилей это в диапазоне 250-500 баксов в месяц. По прошествии 3-х лет можешь или доплатить оставшуюся сумму от того, что уже платил, и автомобиль твой или взять новый лиз. Если ты берешь опять автомобиль того-же бренда, то обычно дают еще какие-то плюшки.Недвижимость приобретается под 3+% годовых (в последнее время %% приподнялся из-за повышения учетной ставки - есть и 4,5 и 5% И вроде даже 6, но тут опять-же вопрос банка, даунпеймента (чем выше - тем процент ниже), кредитного рейтинга и ликвидности самого объекта) на до 30 лет. Кроме того, выплаты по кредитам учитываются при начислении подоходного налога.