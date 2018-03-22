Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

safonovstanislav написав:Понятное дело, что внизу сайта написано белым шрифтом на белом фоне, что кроме всего бесплатного, у "покупателя" будет сниматься раз в месяц $30, раз в месяц $50 и еще раз в месяц скажем $40 за какие-то услуги, которые уже не бесплатны. Причём всё легально. Там нет просто покупки, а на всё оформляется подписка. И уже только от порядочности продавца зависит сколько денег с вас по итогу снимут. И НИЧЕГО ты не сделаешь.
угу... сказки 10 класса лицея... а что в Украине вы сделаете в таком случае? Не знаете? поинтересуйтесь! Здесь - отзовёте платежи банковские - в течении 3 месяцев автоматом, и перестаньте этим козлам платить, пусть идут в суд, они его проиграют (даже если черным по белому надпись), это же чистое мошенничество. А для суда у меня страховка... Попадаються на всякие схемы (с телефонными звонками за 30$ минута, с лотереями за выигрыши надо сначала заплатить и т.д.) идиоты и иностранцы...