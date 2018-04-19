Вокзали "Укрзалізниці" об'єднають в одну окрему вокзальну компанію.
Дивися повний текст Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план щодо вокзалів.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 09:26
Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план...
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Дивися повний текст Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план щодо вокзалів.
Додано: Нед 22 кві, 2018 11:51
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:50
Ну так Германии поезда ездят постоянно. А у нас чел приехал утром в кыйов, а потом дальше куда-то только вечером. О разных вещах говорим.
Додано: Нед 22 кві, 2018 16:36
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