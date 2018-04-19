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Ліквідувати збитковість: в
"Укрзалізниці" придумали план...

Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:26

Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план...

Пропонуємо до обговорення:
Вокзали "Укрзалізниці" об'єднають в одну окрему вокзальну компанію.

Дивися повний текст Ліквідувати збитковість: в "Укрзалізниці" придумали план щодо вокзалів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:26

Киев, ж/д вокзал: скамеек нет, зато в ВИП-зал цена 70 грн /час.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:51

  Деньги написав:Киев, ж/д вокзал: скамеек нет, зато в ВИП-зал цена 70 грн /час.

В Германии залов ожидания нигде не видел.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:50

Ну так Германии поезда ездят постоянно. А у нас чел приехал утром в кыйов, а потом дальше куда-то только вечером. О разных вещах говорим.
zaton
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:36

  link654 написав:
  Деньги написав:Киев, ж/д вокзал: скамеек нет, зато в ВИП-зал цена 70 грн /час.

В Германии залов ожидания нигде не видел.


В Германии и с чемоданом марки:"мечта оккупанта" редко кто ездит.
Ratatui
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