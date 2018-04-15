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ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість зареєстрованих платників єдиного податку збільшилася
Дивися повний текст ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили сплату єдиного податку
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Додано: Нед 22 кві, 2018 12:23
корреляция с ИТ и курсом доллара?
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