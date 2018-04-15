У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість зареєстрованих платників єдиного податку збільшилася
Дивися повний текст ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили сплату єдиного податку.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 12:23
ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили сплату єдиного податку.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:54
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:00
В большинстве стран мира перепись населения последняя, как и в Украине, проводилась в 1999-2002 годах. Запланированная перепись в Украине - 2020 год, вполне себе как и в других странах планировано.
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