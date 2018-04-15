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ДФС: у першому кварталі
фізособи-підприємці збільшили...

ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:23

ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість зареєстрованих платників єдиного податку збільшилася

Дивися повний текст ДФС: у першому кварталі фізособи-підприємці збільшили сплату єдиного податку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:23

корреляция с ИТ и курсом доллара?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:54

  arheops написав:корреляция с ИТ и курсом доллара?

Средний курс доллара в 2017 году в этот период был выше на 50 коп.
Основное влияние - рост зарплат и падение безработицы.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:00

В большинстве стран мира перепись населения последняя, как и в Украине, проводилась в 1999-2002 годах. Запланированная перепись в Украине - 2020 год, вполне себе как и в других странах планировано.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 00:00

arheops может корреляция с минималкой? :lol:
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:55

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных плательщиков единого налога увеличилось на 138,3 тыс. человек - это наверно те кому стажа не хватало на пенсию.)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:57

  miroshnich007 написав:arheops может корреляция с минималкой? :lol:

Не не, у порохоботов только покращення. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:00

  locustsucol написав:
  arheops написав:корреляция с ИТ и курсом доллара?

Средний курс доллара в 2017 году в этот период был выше на 50 коп.
Основное влияние - рост зарплат и падение безработицы.

Уже можете сильно не лизать. Онищенко под руководством госдепа уже делают свое дело. Второй срок может быть только на нарах. :D Или вы думаете что и весь народ такой тупой? И за Майдан тоже ответят. :D
p_a_l
 
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