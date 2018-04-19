Майже половина українців не знають, куди можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:31
Пропонуємо до обговорення:
У більшості європейських країн, крім судів, є альтернативні шляхи вирішення таких конфліктів.
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Майже половина українців не знають, куди можна звернутися при виникненні суперечки з банком
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R2
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Додано: Нед 22 кві, 2018 17:31
Сделают еще одну кормушку и теплое место для нужного человечка.
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