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Майже половина українців
не знають, куди можна...

Майже половина українців не знають, куди можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:31

Майже половина українців не знають, куди можна...

Пропонуємо до обговорення:
У більшості європейських країн, крім судів, є альтернативні шляхи вирішення таких конфліктів.

Дивися повний текст Майже половина українців не знають, куди можна звернутися при виникненні суперечки з банком.
R2
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Сделают еще одну кормушку и теплое место для нужного человечка.

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