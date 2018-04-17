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У січні-лютому кількість
населення України скоротилася

У січні-лютому кількість населення України скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

У січні-лютому кількість населення України скоротилася

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
R2
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Смешные цифры- перепись когда будет? Опять перенесем на 2030 год?
holodlar
 
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Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
LutsMan
 
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