Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00
У січні-лютому кількість населення України скоротилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:39
Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
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