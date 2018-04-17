У січні-лютому кількість населення України скоротилася

Додано: Нед 22 кві, 2018 21:09

Сколько сбежало и на заработках - вопрос третий. Зачем перепись??? Разница абсолютная 42 или 32 млн население не велика, вилами по воде... А вот на 100 умерших украинцев рождается 56 - конкретная перспектива!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.