Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00
У січні-лютому кількість населення України скоротилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:39
Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:09
Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася
Сколько сбежало и на заработках - вопрос третий. Зачем перепись??? Разница абсолютная 42 или 32 млн население не велика, вилами по воде... А вот на 100 умерших украинцев рождается 56 - конкретная перспектива!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:14
Для них велика, это минус ярд ежегодной "макрофинансовой" помощи, поэтому 42! а не 32, просто комментирую)
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:06
Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася
Не хочется задумываться, но мне кажется дело не в низкой рождаемости.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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