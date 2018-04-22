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У січні-лютому кількість
населення України скоротилася

У січні-лютому кількість населення України скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

У січні-лютому кількість населення України скоротилася

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

Смешные цифры- перепись когда будет? Опять перенесем на 2030 год?
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:39

Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 06:49

Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася

существует множество современных методик подсчета количества населения без всяких переписей поэтому кому положено тот знает реальную картину а для лохтората такая информация не нужна, а то вдруг думать начнут...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:35

  antikkristall написав:существует множество современных методик подсчета количества населения без всяких переписей поэтому кому положено тот знает реальную картину а для лохтората такая информация не нужна, а то вдруг думать начнут...

Не начнут. Профессиональные терпилы 100500 уровня : ) Как только шары не выкручивали, и продолжают ежедневно изо всех сил выкручивать- ничего не доходит. Даже бывает объяснять начинаешь, так не слушают, спорят, кричат "всёвыврёте" по статистике и в телевизоре не так всё! Безнадёга полная...
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