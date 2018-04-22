Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00
У січні-лютому кількість населення України скоротилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:39
Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
Додано: Пон 23 кві, 2018 06:49
Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася
существует множество современных методик подсчета количества населения без всяких переписей поэтому кому положено тот знает реальную картину а для лохтората такая информация не нужна, а то вдруг думать начнут...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:11
ого 40000 в месяц, городишко такой не маленький в минус. Куда катимся?
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:15
«На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек»-публичное выступление М. Тэтчер. Доля Украины треть.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:29
KeepWarm
Это она тебе сказала? Давай уже тащи все фейки парашистские, можешь начать с "протоколов сионских мудрецов"!
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:56
Re: населення України
откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:05
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