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У січні-лютому кількість
населення України скоротилася

У січні-лютому кількість населення України скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

У січні-лютому кількість населення України скоротилася

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У січні-лютому кількість населення України скоротилася.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

Смешные цифры- перепись когда будет? Опять перенесем на 2030 год?
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:39

Смысл переписи ? 6-8 млн на заработки уехали, 1 млн сбежал из зоны АТО в россию и Крым.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 06:49

Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася

существует множество современных методик подсчета количества населения без всяких переписей поэтому кому положено тот знает реальную картину а для лохтората такая информация не нужна, а то вдруг думать начнут...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:11

ого 40000 в месяц, городишко такой не маленький в минус. Куда катимся?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:15

«На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек»-публичное выступление М. Тэтчер. Доля Украины треть.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:29

KeepWarm
Это она тебе сказала? Давай уже тащи все фейки парашистские, можешь начать с "протоколов сионских мудрецов"!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:49

Если провести перепись картина будет наверное очень печальная.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:56

Re: населення України

откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:05

  sal написав:откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили

сие зело есть тайна великая. Еще лет 10 таких реформ и население считать можно будет на пальцах.
Jack Reacher
 
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