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У січні-лютому кількість
населення України скоротилася

У січні-лютому кількість населення України скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50

  sal написав:откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили


Наверное, количество выданных внутренних паспортов и свидетельств о рождении за минусом данных из ЗАГСа о смерти и официально оформивших выезд на ПМЖ за бугор (таких совсем немного). То есть, те кто не оформил свой фактический выезд, в статистику не попадает никак.
Реально, наверное, млн-ов 30-35 из них пенсов млн 15 и млн-7-8 несовершеннолетних.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:12

Природний рух населення у січні-лютому 2017 року
Кількість живонароджених 59 619
Кількість померлих 105 507
Природний приріст, скорочення (–)-45 888
Природний рух населення у січні-лютому 2018 року
Кількість живонароджених 56 443
Кількість померлих 100 939
Природний приріст, скорочення (–)-44 496
http://www.ukrstat.gov.ua/
Смертность замещается родившимися менее чем на 56%. Страна вымирает, процесс этот ускоряется, но, похоже, никого это особо не волнует.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:31

  Волгарь написав:Природний рух населення у січні-лютому 2017 року
Кількість живонароджених 59 619
Кількість померлих 105 507
Природний приріст, скорочення (–)-45 888
Природний рух населення у січні-лютому 2018 року
Кількість живонароджених 56 443
Кількість померлих 100 939
Природний приріст, скорочення (–)-44 496
http://www.ukrstat.gov.ua/
Смертность замещается родившимися менее чем на 56%. Страна вымирает, процесс этот ускоряется, но, похоже, никого это особо не волнует.

Кредиторы требуют урезать расходы - вот и урезают. Типа "меньше народу - больше кислороду"
Не на керманычах и силовиках (охраняющих керманычей) же экономить
gh78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:57

  sal написав:откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили

как обычно с потолка...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:16

На территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа.
«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять», - сказал Климкин.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... imkin.html
Из этого заявления следует, что пан Климкин оценивает постоянное наличное население страны в 36 млн. (3-млн - это 1/12-я его часть). Если бы в стране было 42 млн. (как по статистике), он бы говорил об 1/14-ой.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:53

Re: У січні-лютому кількість населення України скоротилася

План выполняется...
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ruvex
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