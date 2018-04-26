У січні-лютому кількість населення України скоротилася
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sal написав:откуда 42 346,3 тыс. человек.? как получили
Наверное, количество выданных внутренних паспортов и свидетельств о рождении за минусом данных из ЗАГСа о смерти и официально оформивших выезд на ПМЖ за бугор (таких совсем немного). То есть, те кто не оформил свой фактический выезд, в статистику не попадает никак. Реально, наверное, млн-ов 30-35 из них пенсов млн 15 и млн-7-8 несовершеннолетних.
Природний рух населення у січні-лютому 2017 року Кількість живонароджених 59 619 Кількість померлих 105 507 Природний приріст, скорочення (–)-45 888 Природний рух населення у січні-лютому 2018 року Кількість живонароджених 56 443 Кількість померлих 100 939 Природний приріст, скорочення (–)-44 496 http://www.ukrstat.gov.ua/ Смертность замещается родившимися менее чем на 56%. Страна вымирает, процесс этот ускоряется, но, похоже, никого это особо не волнует.
Волгарь написав:Природний рух населення у січні-лютому 2017 року Кількість живонароджених 59 619 Кількість померлих 105 507 Природний приріст, скорочення (–)-45 888 Природний рух населення у січні-лютому 2018 року Кількість живонароджених 56 443 Кількість померлих 100 939 Природний приріст, скорочення (–)-44 496 http://www.ukrstat.gov.ua/ Смертность замещается родившимися менее чем на 56%. Страна вымирает, процесс этот ускоряется, но, похоже, никого это особо не волнует.
Кредиторы требуют урезать расходы - вот и урезают. Типа "меньше народу - больше кислороду" Не на керманычах и силовиках (охраняющих керманычей) же экономить
На территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа. «Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять», - сказал Климкин.