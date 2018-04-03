Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.
Дивися повний текст Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47
Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47
Сначала от неизвестного фонаря считают сколько должно быть якобы получено, потом накручивают, что от этого фонаря столько-то недополучено. Счетоводы. Давай минимальную зарплату 20 тысяч, тогда еще вырастут поступления.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:07
ПОдобная реформа проводилась на расии, венгрии, греции, и точно так же имела сильный позитивный успех вывода економики из тени. Следующий шаг - банковская детенизация доходов. А лучше поголовная нулевая декларация. Платить налоги - основной путь к процветанию и богатству государства, иных путей никто не придумал.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:26
Это лозунги. Пока всё сводится к тому, что больше забрать налогов, а не привлечь инвестиции, увеличить производительность труда, чтобы с увеличенной зарплаты получать больше налогов. Как кидали лопатой асфальт, так сегодня наблюдал и кидают, причем двое кидают, а четверо смотрят.
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:49
freeze Можете не напрягаться, это ярый свидетель улучшений и если Гройсман к примеру скажет что 2+2=10, он с яростью будет доксзывать что это так
Додано: Пон 23 кві, 2018 00:00
А сколько процентов экономики спрятано керманычами в офшорах?
Всё IMHO
Додано: Пон 23 кві, 2018 01:28
Igorten Ага, он в соседней ветке тоже отжигает: "locustsucol 22.04.18 22:54 Средний курс доллара в 2017 году в этот период был выше на 50 коп. Основное влияние - рост зарплат и падение безработицы." : )
Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13
Что-то по сути? Есть другая информация? Єто можно проверить прямо на этом сайте в закладке курсов валют на межбанке.
Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13
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