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Мінсоцполітики: 40% української
економіки перебуває в тіні

Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47

Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

Дивися повний текст Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47

Сначала от неизвестного фонаря считают сколько должно быть якобы получено, потом накручивают, что от этого фонаря столько-то недополучено. Счетоводы. Давай минимальную зарплату 20 тысяч, тогда еще вырастут поступления.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:07

  freeze написав:Сначала от неизвестного фонаря считают сколько должно быть якобы получено, потом накручивают, что от этого фонаря столько-то недополучено. Счетоводы. Давай минимальную зарплату 20 тысяч, тогда еще вырастут поступления.

ПОдобная реформа проводилась на расии, венгрии, греции, и точно так же имела сильный позитивный успех вывода економики из тени. Следующий шаг - банковская детенизация доходов. А лучше поголовная нулевая декларация. Платить налоги - основной путь к процветанию и богатству государства, иных путей никто не придумал.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:26

  locustsucol написав:Платить налоги - основной путь к процветанию и богатству государства, иных путей никто не придумал.


Это лозунги. Пока всё сводится к тому, что больше забрать налогов, а не привлечь инвестиции, увеличить производительность труда, чтобы с увеличенной зарплаты получать больше налогов. Как кидали лопатой асфальт, так сегодня наблюдал и кидают, причем двое кидают, а четверо смотрят.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:49

freeze Можете не напрягаться, это ярый свидетель улучшений и если Гройсман к примеру скажет что 2+2=10, он с яростью будет доксзывать что это так :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 00:00

А сколько процентов экономики спрятано керманычами в офшорах?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 01:28

Igorten Ага, он в соседней ветке тоже отжигает: "locustsucol 22.04.18 22:54 Средний курс доллара в 2017 году в этот период был выше на 50 коп. Основное влияние - рост зарплат и падение безработицы." : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13

  Вовка-тренер написав:Igorten Ага, он в соседней ветке тоже отжигает: "locustsucol 22.04.18 22:54 Средний курс доллара в 2017 году в этот период был выше на 50 коп. Основное влияние - рост зарплат и падение безработицы." : )

Что-то по сути? Есть другая информация? Єто можно проверить прямо на этом сайте в закладке курсов валют на межбанке.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13

  Igorten написав:freeze Можете не напрягаться, это ярый свидетель улучшений и если Гройсман к примеру скажет что 2+2=10, он с яростью будет доксзывать что это так

Что-то по сути вопроса?
locustsucol
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