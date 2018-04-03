Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.
Дивися повний текст Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47
Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:47
Сначала от неизвестного фонаря считают сколько должно быть якобы получено, потом накручивают, что от этого фонаря столько-то недополучено. Счетоводы. Давай минимальную зарплату 20 тысяч, тогда еще вырастут поступления.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:07
ПОдобная реформа проводилась на расии, венгрии, греции, и точно так же имела сильный позитивный успех вывода економики из тени. Следующий шаг - банковская детенизация доходов. А лучше поголовная нулевая декларация. Платить налоги - основной путь к процветанию и богатству государства, иных путей никто не придумал.
Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13
Что-то по сути? Есть другая информация? Єто можно проверить прямо на этом сайте в закладке курсов валют на межбанке.
Додано: Пон 23 кві, 2018 03:13
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:24
Ну правильно - когда не хватает ума для обеспечения роста экономики, надо заняться её детенизацией)) Да вы просто создайте такие условия, при которых будет выгодно работать полностью легально, а работать в тени - невыгодно и неоправдано рискованно, тогда проблема отпадет сама собой.
И еще: пан Рева не хочет разъяснить, сколько из этих +212 ярдов увеличения фонда з/п реально вышли из тени, а сколько составляют ту часть, на которую работодателям реально пришлось увеличить з/п наёмным работникам? Или он твёрдо уверен, что уборщицы, продавцы и т.д. никогда и не работали на минимальную з/п?? Также есть случаи, когда з/п сотрудников привязана к минималке по контракту через повышающие коэффициенты и работодателям также пришлось повышать работникам реальную з/п, а не просто выводить её из тени, т.к. она у них и так полностью "белая" была. Так что не надо так всё упрощать.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:57
Какая реформа? Это тупой напряг предпринимателей. Кто стал детенизованный после подобного? РФ? Греция? Не смешите. У нас и так в стране куча бизнесов погибло смертью храбрых, безработица зашкаливает. А Вы предлагаете добить экономику подобным идиотизмом.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:16
Я не вижу, чтобы трогали магазины и т.п. - детенизаторы вы наши. Боитесь воплей? Проще поднять минималку для заводов - там никто не рыпнется?
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:21
реклама
|