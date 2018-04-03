Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні

Додано: Пон 23 кві, 2018 08:24

Ну правильно - когда не хватает ума для обеспечения роста экономики, надо заняться её детенизацией)) Да вы просто создайте такие условия, при которых будет выгодно работать полностью легально, а работать в тени - невыгодно и неоправдано рискованно, тогда проблема отпадет сама собой.

И еще: пан Рева не хочет разъяснить, сколько из этих +212 ярдов увеличения фонда з/п реально вышли из тени, а сколько составляют ту часть, на которую работодателям реально пришлось увеличить з/п наёмным работникам? Или он твёрдо уверен, что уборщицы, продавцы и т.д. никогда и не работали на минимальную з/п?? Также есть случаи, когда з/п сотрудников привязана к минималке по контракту через повышающие коэффициенты и работодателям также пришлось повышать работникам реальную з/п, а не просто выводить её из тени, т.к. она у них и так полностью "белая" была. Так что не надо так всё упрощать.