Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15
За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
Волгарь
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55
Волгарь написав:
За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
И снова волгари обманывают?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:13
Sommer написав: Волгарь написав:
За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
И снова волгари обманывают?
Средняя заработная плата по году в 2017 году 7105 грн.
Можете сами убедится, сложив по всем месяцам и разделить на 12.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
freeze
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