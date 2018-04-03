Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні

За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55
И снова волгари обманывают?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:13
Средняя заработная плата по году в 2017 году 7105 грн.
Можете сами убедится, сложив по всем месяцам и разделить на 12.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:36
Точнее 7104, и даже не надо ничего считать:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|