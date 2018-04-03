Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
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otg написав:Какая реформа? Это тупой напряг предпринимателей. Кто стал детенизованный после подобного? РФ? Греция? Не смешите. У нас и так в стране куча бизнесов погибло смертью храбрых, безработица зашкаливает. А Вы предлагаете добить экономику подобным идиотизмом.
Какая такая безработица зашкаливает, кому вы это пишите? У него на пару постов выше "рост зарплат и падение безработицы" полным ходом идет : )