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Мінсоцполітики: 40% української
економіки перебуває в тіні

Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15

За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн

Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55

  Волгарь написав:
За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн

Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.


И снова волгари обманывают?

В Украине в декабре 2017 года средняя зарплата штатного работника составляла 8 777 гривен, что на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-201 ... 46237.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:13

  Sommer написав:
  Волгарь написав:
За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн

Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.


И снова волгари обманывают?

В Украине в декабре 2017 года средняя зарплата штатного работника составляла 8 777 гривен, что на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-201 ... 46237.html



Средняя заработная плата по году в 2017 году 7105 грн.
Можете сами убедится, сложив по всем месяцам и разделить на 12.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:36

  freeze написав:
  Sommer написав:И снова волгари обманывают?

В Украине в декабре 2017 года средняя зарплата штатного работника составляла 8 777 гривен, что на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-201 ... 46237.html



Средняя заработная плата по году в 2017 году 7105 грн.
Можете сами убедится, сложив по всем месяцам и разделить на 12.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017

Точнее 7104, и даже не надо ничего считать:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/reg_zp_p/reg_zpp17_u.htm
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:57

  otg написав:Какая реформа? Это тупой напряг предпринимателей. Кто стал детенизованный после подобного? РФ? Греция? Не смешите. У нас и так в стране куча бизнесов погибло смертью храбрых, безработица зашкаливает. А Вы предлагаете добить экономику подобным идиотизмом.

Какая такая безработица зашкаливает, кому вы это пишите? У него на пару постов выше "рост зарплат и падение безработицы" полным ходом идет : )
Вовка-тренер
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