Мінсоцполітики: 40% української економіки перебуває в тіні

За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15
Для 16-ти млн. занятых эта цифра как-то плохо согласуется со средней по стране з/п
7 000+ в месяц в 17-ом году.
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55
И снова волгари обманывают?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:13
Средняя заработная плата по году в 2017 году 7105 грн.
Можете сами убедится, сложив по всем месяцам и разделить на 12.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:36
Точнее 7104, и даже не надо ничего считать:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:57
Какая такая безработица зашкаливает, кому вы это пишите? У него на пару постов выше "рост зарплат и падение безработицы" полным ходом идет : )
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:13
Прикольно они инфляционный рост зарплат вписали в детенезацию.
Шулера да и только...
Через слово каждого чиновника на лжи или глупости можно ловить.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:31
Сосчитать - несложно
Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)
Зайняте населення
у середньому за період, тис. осіб
у віці 15-70 років 16 156,4
працездатного віку 15 495,9
Откуда-то эти данные (о занятых) получены.
16 156 000х7 104х12 (месяцев)=1 377 млрд. - годовой фонд з/п. Если же пойти обратным счетом, то средняя з/п на одного занятого чуть превысит 4 000 гр. в месяц.
Кстати, в структуре ВВП дана 3-я из возможных цифр
Валовий внутрішній продукт за 2017 рік (у фактичних цінах; млн.грн
2.1. Оплата праці найманих працівників У цілому за рік 1 161 352
ІV квартал 323 159
Что дает около 6 700 в месяц.
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