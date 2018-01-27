На сьогодні з 12 автоскладальних заводів в Україні працюють лише 7.
Дивися повний текст Що залишилося від українського автопрому.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:37
Що залишилося від українського автопрому
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Дивися повний текст Що залишилося від українського автопрому.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:38
Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.
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