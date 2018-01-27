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Що залишилося від
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Що залишилося від українського автопрому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:37

Що залишилося від українського автопрому

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні з 12 автоскладальних заводів в Україні працюють лише 7.

Дивися повний текст Що залишилося від українського автопрому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:38

Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.
o_bovsunovskyi
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