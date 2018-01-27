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Що залишилося від
українського автопрому

Що залишилося від українського автопрому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:37

Що залишилося від українського автопрому

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні з 12 автоскладальних заводів в Україні працюють лише 7.

Дивися повний текст Що залишилося від українського автопрому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:38

Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.
o_bovsunovskyi
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:09

Re: залишилося

Хорошо это или плохо?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:22

Туду им и дорога, ведра на колесах по цене золотого
svitanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:32

  o_bovsunovskyi написав:Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.

Вот вот... хочешь быть в рынке - выпускай соответствующую продукцию.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:47

А с Богданом, то, что не так? Троллейбусы клепают, китайцев собирают.Оборонку оббирают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:32

  Ratatui написав:А с Богданом, то, что не так? Троллейбусы клепают, китайцев собирают.Оборонку оббирают.

Борги платять тільки лохи і слабаки. Хазяїн Богдана не з них.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:46

Всего за январь-февраль 2018 года в Украине было произведено 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше результата аналогичного периода 2017 года. Из них:
легковые автомобили — 1085 шт. (+94,1% к аналогичному периоду прошлого года);
коммерческие автомобили — 67 шт. (-38,5%);
автобусы — 139 шт. (+58%).

https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 21832.html
Темпы роста впечатляют, абсолютные объемы свидетельствуют об убыточности производств.
Волгарь
 
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