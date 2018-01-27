Що залишилося від українського автопрому

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Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.
o_bovsunovskyi написав:Прекрасна статистика ! Без жартів. Нам Васадзе, Святаши і т.д. створювали штучні умови, щоб ми купували лише їхні автомобілі. Ринок їх знищив, тобто покарав. Розплата прийшла. p.S. Податками і робочими місцями немає чого прикриватися і виправдовувати свою бездарність.
Вот вот... хочешь быть в рынке - выпускай соответствующую продукцию.
Всего за январь-февраль 2018 года в Украине было произведено 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше результата аналогичного периода 2017 года. Из них: легковые автомобили — 1085 шт. (+94,1% к аналогичному периоду прошлого года); коммерческие автомобили — 67 шт. (-38,5%); автобусы — 139 шт. (+58%).