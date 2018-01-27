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Що залишилося від українського автопрому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:14
Не розумію - у що вкладали гроші - ті що інвестиції ... Ланос випускали з 1998 року - за цей час повинні були змінити ну хоча б раз повністю авто . І де ? Славуту хоча б випускали , обновляли , нове щось маленьке - не змогли ? Потреба в маленьких машинках є завжди ... Нездари просто ... А світових виробників не пустили - от і маємо результат . Австралія , правда , у себе взагалі виробництво будь-яких авто закрила . Ми у них приклад беремо ? Але де ми , а де Австралія ...
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:23
Украинцы вообще отказываются покупать отечественные товары, предпочитая им импорт. Причем касается это не только автомобилей и бытовой электроники, украинских альтернатив которым практически нет, но и продуктов питания.
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