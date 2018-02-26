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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:14
Re: Що залишилося від українського автопрому
Не розумію - у що вкладали гроші - ті що інвестиції ... Ланос випускали з 1998 року - за цей час повинні були змінити ну хоча б раз повністю авто . І де ? Славуту хоча б випускали , обновляли , нове щось маленьке - не змогли ? Потреба в маленьких машинках є завжди ... Нездари просто ... А світових виробників не пустили - от і маємо результат . Австралія , правда , у себе взагалі виробництво будь-яких авто закрила . Ми у них приклад беремо ? Але де ми , а де Австралія ...
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:23
Re: що залишилося від українського
Украинцы вообще отказываются покупать отечественные товары, предпочитая им импорт. Причем касается это не только автомобилей и бытовой электроники, украинских альтернатив которым практически нет, но и продуктов питания.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:37
Отказываются. Потому что цены как на импортное,а качество г. При правильном соотношении цена\качество покупали бы с удовольствием.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:59
Додано: Пон 23 кві, 2018 22:14
Возможно тема с евробляхами была искусственно создана, чтобы подвинуть всяких там Васадзе или наоборот, для зачистки рынка от новых иномарок, в т.ч. китайских в интересах Васадзе. Ведь как только евробляxеров нагнут, то тавро-ланосавтопром немедленно встанет с колен, причем не кисло.
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