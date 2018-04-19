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2017 року винесено рекордну
кількість вироків у...

2017 року винесено рекордну кількість вироків у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32

2017 року винесено рекордну кількість вироків у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст 2017 року винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32

Судя по приведенным примерам самых главных взяли))) Я боюсь даже предположить, что там по остальным)) ...... Фарс....
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:47

приговоров-то дофига, вопрос в том, сколько реально сядет из этих 1692?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:58

Старший следователь и работник райотдела - похоже это потолок.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57

Re: 2017 року винесено рекордну кількість вироків у...

Очевидно крысятничают у хозяина. Крыс за год стало больше втрое. ВСЕМ на Мальдивы хочется...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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