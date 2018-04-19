Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст 2017 року винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32
2017 року винесено рекордну кількість вироків у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2017 року винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах.
Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32
Судя по приведенным примерам самых главных взяли))) Я боюсь даже предположить, что там по остальным)) ...... Фарс....
Додано: Пон 23 кві, 2018 07:47
приговоров-то дофига, вопрос в том, сколько реально сядет из этих 1692?
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57
Re: 2017 року винесено рекордну кількість вироків у...
Очевидно крысятничают у хозяина. Крыс за год стало больше втрое. ВСЕМ на Мальдивы хочется...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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