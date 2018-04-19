2017 року винесено рекордну кількість вироків у...

Додано: Пон 23 кві, 2018 10:53

Елементарна методика оцінки ефективності:



Держслужбовці України мають 9 рангів і 3 категорії. Потрібно лише чисельність держслужбовців і кількість вироків по рангах/категоріях.



Якщо це дуже страшна воєнна таємниця, то просто к-ть вироків держслужбовцям ктегорій А-Б (1-6 ранги).



пс. До категорії “Б” відносяться посади:

– керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;

– керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;

– заступників голів місцевих державних адміністрацій;

– керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;



рангу 6 відповідають: Майор(/податкової)поліції, Майор (капітан 3 рангу), Радник податкової та митної справи III рангу.

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки