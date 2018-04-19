Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст 2017 року винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32
2017 року винесено рекордну кількість вироків у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2017 року винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах.
Додано: Пон 23 кві, 2018 06:32
Судя по приведенным примерам самых главных взяли))) Я боюсь даже предположить, что там по остальным)) ...... Фарс....
Додано: Пон 23 кві, 2018 07:47
приговоров-то дофига, вопрос в том, сколько реально сядет из этих 1692?
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57
Re: 2017 року винесено рекордну кількість вироків у...
Очевидно крысятничают у хозяина. Крыс за год стало больше втрое. ВСЕМ на Мальдивы хочется...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:09
Только в Одесской области АЖ ДВА взяточника осуждены!))) а еще ж 23 области есть, но по ним
прессек Сарган скромно умолчала, сколько было вынесеных реальных судебных приговоров, так как процент приговоров вряд ли перевалит за уровень 5% от числа обвинений.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:35
Основные "приговоры":
"Отсутствует состав преступления", "нет доказательств" и "штраф в один необлагаемый минимум"...
Зато по цифрам - борьба с коррупцией не на жизнь, а насмерть
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:53
Елементарна методика оцінки ефективності:
Держслужбовці України мають 9 рангів і 3 категорії. Потрібно лише чисельність держслужбовців і кількість вироків по рангах/категоріях.
Якщо це дуже страшна воєнна таємниця, то просто к-ть вироків держслужбовцям ктегорій А-Б (1-6 ранги).
пс. До категорії “Б” відносяться посади:
– керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
– керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
– заступників голів місцевих державних адміністрацій;
– керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
рангу 6 відповідають: Майор(/податкової)поліції, Майор (капітан 3 рангу), Радник податкової та митної справи III рангу.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:37
Хорошо бы в разрезе кого именно осудили и как. На 100 % уверен там мелочь пузатая и основная масса штрафы и условное наказание.
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:02
Re: винесено
реклама
|