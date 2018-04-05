Своїм виглядом машина нагадує гібрид автомобіля і вертольота.
Дивися повний текст Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що літає (відео).
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Додано: Пон 23 кві, 2018 07:25
Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що...
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Дивися повний текст Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що літає (відео).
Додано: Пон 23 кві, 2018 07:25
Нафига ему 160 км/год если он не устойчивый? Его порывом ветра завалит.
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