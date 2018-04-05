Своїм виглядом машина нагадує гібрид автомобіля і вертольота.
Дивися повний текст Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що літає (відео).
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Додано: Пон 23 кві, 2018 07:25
Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що...
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Дивися повний текст Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що літає (відео).
Додано: Пон 23 кві, 2018 07:25
Нафига ему 160 км/год если он не устойчивый? Его порывом ветра завалит.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:54
и не вертолёт и не автомобиль.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:56
Это 100% автожир, но с приводом на колеса :)
Автомобиль должен выглядеть как автомобиль, а не вертолет Апачь при транспортировке.
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