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Голландська компанія PAL-V
випустила автомобіль, що...

Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:25

Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що...

Пропонуємо до обговорення:
Своїм виглядом машина нагадує гібрид автомобіля і вертольота.

Дивися повний текст Голландська компанія PAL-V випустила автомобіль, що літає (відео).
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Нафига ему 160 км/год если он не устойчивый? Его порывом ветра завалит.
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и не вертолёт и не автомобиль.
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прикольно винты складываются
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:30

Це гібрид автомобіля і автожира.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:56

Это 100% автожир, но с приводом на колеса :)
Автомобиль должен выглядеть как автомобиль, а не вертолет Апачь при транспортировке.
myshapiton
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