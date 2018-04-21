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"Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 07:46
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2018 року збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 5,5% (на 472,8 грн) порівняно з квітнем – до 9 тис. 142,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).
Дивися повний текст "Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для промспоживачів
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Додано: Пон 23 кві, 2018 07:46
Следующие 5,5% ожидайте в июне, потом в июле. Не нужно делать людям нервы, а то и до социального взрыва недалеко.
Кто то представлял чтобы могло бы быть, если цены на газ, хол и гар воду и электричество резко подняли с уровня 2013-го года и до сегодняшних?
Снесли бы и на кирпичи бы разобрали.
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