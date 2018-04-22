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"Нафтогаз України" з
травня збільшить ціну на газ для...

"Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:46

"Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2018 року збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 5,5% (на 472,8 грн) порівняно з квітнем – до 9 тис. 142,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Дивися повний текст "Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для промспоживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:46

Следующие 5,5% ожидайте в июне, потом в июле. Не нужно делать людям нервы, а то и до социального взрыва недалеко.
Кто то представлял чтобы могло бы быть, если цены на газ, хол и гар воду и электричество резко подняли с уровня 2013-го года и до сегодняшних?
Снесли бы и на кирпичи бы разобрали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:06

Re: "Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для...

  p_a_l написав:Кто то представлял чтобы могло бы быть, если цены на газ, хол и гар воду и электричество резко подняли с уровня 2013-го года и до сегодняшних?


То ли еще будет... Acting Secretary Sullivan urged #Ukraine to redouble reform efforts and adhere to IMF programs by ... raising gas tariffs to import parity levels

Ну и комменты там вставляют :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:15

10041,6грн/26=386$ при том, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55$. При чём Украина, даже при решении России разорвать контракт, расчитывает получить по суду часть стоимости европейского газа, которую ей пришлось переплатить европейцам в связи с решением России, исходя из цены в 238,55$. В случае такого возврата, будет ли перерасчёт цены газа задним числом и возврат переплаты украинским промышленникам. Вопрос скорее риторический...
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:15

  Roman Tik написав:10041,6грн/26=386$ при том, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55$. При чём Украина, даже при решении России разорвать контракт, расчитывает получить по суду часть стоимости европейского газа, которую ей пришлось переплатить европейцам в связи с решением России, исходя из цены в 238,55$. В случае такого возврата, будет ли перерасчёт цены газа задним числом и возврат переплаты украинским промышленникам. Вопрос скорее риторический...

воровать на чем-то надо? Смешно до слез, но у правительства за 4!!! года даже нет программы по развитию страны, нет - ни плохой ни хорошей. Все на ручнике. То что Грося выдает за программу - это даже не тянет на реферат первокурсника экономического вуза, этакие картинки с буквами в повер поинте. Чтоб у них Ляшко за спиной стоял всю жизнь.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:22

Re: нафтогаз України

  Jack Reacher написав:у правительства за 4!!! года даже нет программы по развитию страны, нет - ни плохой ни хорошей. Все на ручнике. То что Грося выдает за программу

Обождите! Правительство сейчас бореться с тяжелым наследием Союза и папередников.
А потом будет и план и развитие.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:26

Re: много газа

В Украине все еще слишком много газа разворовывают во время его распределения, поэтому нужно усилить конкуренцию в добыче газа.
Об этом сказал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50

Я рыдаю за Сенькой Яценюком 2013 года , он так красиво пообещал нам европейскую жизнь и снижения еще тех тарифов , обидно правда за то , что до сих пор этот "великий реформатор не извинился перед поверящим ему народом .
makishin60
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