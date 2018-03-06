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Більш ніж половину аудиторських послуг як і раніше надає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:06
Пропонуємо до обговорення:
Більш ніж половину (66%) аудиторських послуг в Україні у 2017 році надали 2% аудиторських компаній, тоді як загальний обсяг ринку в минулому році досяг 2,12 млрд грн
Дивися повний текст Більш ніж половину аудиторських послуг як і раніше надає 2% аудиторських компаній в Україні
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Додано: Пон 23 кві, 2018 08:06
Деякі аудитори за гроші ладні змінювати свою думку і торгувати професією, тому довіри до них і немає і не буде допоки вони будуть займатися проституцією на ринку.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:09
а почему автор постеснялся назвать имена этих двух прачечных?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:47
Jack Reacher
Та їх там не дві, думаю...
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