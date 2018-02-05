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Будинки в законі: українцям
дозволили оформити будинки і...

Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:04

Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня набирає чинності так званий закон про амністію самобудів.

Дивися повний текст Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і дачі, побудовані без дозволу.
R2
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