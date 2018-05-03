Цього тижня набирає чинності так званий закон про амністію самобудів.
Дивися повний текст Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і дачі, побудовані без дозволу.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:04
Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і...
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Дивися повний текст Будинки в законі: українцям дозволили оформити будинки і дачі, побудовані без дозволу.
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:08
Фантазеры ...... чтобы подвести газ... свет и воду надо деньги.......
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:57
Отлично!Украл,незаконно построил,потом узаконил,всё правильно.Идеальная страна для воров...
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