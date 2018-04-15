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Цього літа в Києві з'явиться bike sharing
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:10
Пропонуємо до обговорення:
До літа 2018 року в Києві з'явиться 27 пунктів прокату велосипедів.
Дивися повний текст Цього літа в Києві з'явиться bike sharing
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:10
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