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Цього літа в Києві
з'явиться bike sharing

Цього літа в Києві з'явиться bike sharing
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:10

Цього літа в Києві з'явиться bike sharing

Пропонуємо до обговорення:
До літа 2018 року в Києві з'явиться 27 пунктів прокату велосипедів.

Дивися повний текст Цього літа в Києві з'явиться bike sharing.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:10

Какова стоимость?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:21

50 UAH перші 30 хвилин, а також 50 UAH за кожну наступну годину.
https://www.ukrainetravelnews.com/kiev- ... g-network/
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:22

Тільки це було 2 роки тому
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10

Re: цього літа

  tar-ru написав:50 UAH перші 30 хвилин, а також 50 UAH за кожну наступну

+ риск попасть под машину.
Удобнее использовать такси.
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