До літа 2018 року в Києві з'явиться 27 пунктів прокату велосипедів.
Дивися повний текст Цього літа в Києві з'явиться bike sharing.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:10
Цього літа в Києві з'явиться bike sharing
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього літа в Києві з'явиться bike sharing.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:21
50 UAH перші 30 хвилин, а також 50 UAH за кожну наступну годину.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:22
Тільки це було 2 роки тому
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10
Re: цього літа
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:11
И кто будет пользоваться за такие деньги??? Для сравнения: в Кракове за 19 зл. (150 грн.) можно месяц по часу в день пользоваться.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:50
Re: 50/150
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