В Україні все ще занадто багато газу розкрадають під час його розподілу, тому потрібно посилити конкуренцію у видобутку газу.
Дивися повний текст В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час розподілу, - ЄБРР.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:28
В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час розподілу, - ЄБРР.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:28
После таких заявлений не удивляешься тому какой бред несут наши чинуши. Это примерно как, за последнее время кражи со взломом не сократились, поэтому не запирайте двери, а лучше и вовсе их оставлять открытыми.
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