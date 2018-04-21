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В Україні все ще "зникає"
занадто багато газу під час...

В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:28

В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні все ще занадто багато газу розкрадають під час його розподілу, тому потрібно посилити конкуренцію у видобутку газу.

Дивися повний текст В Україні все ще "зникає" занадто багато газу під час розподілу, - ЄБРР.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:28

После таких заявлений не удивляешься тому какой бред несут наши чинуши. Это примерно как, за последнее время кражи со взломом не сократились, поэтому не запирайте двери, а лучше и вовсе их оставлять открытыми.
Cactus
 
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