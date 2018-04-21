Реальний розмір рахунку за вихід Британії з ЄС може бути на 7 млрд фунтів стерлінгів (близько 10 млрд доларів) вищим за попередні розрахунки.
Дивися повний текст Рахунок Лондона за Brexit може бути на $10 млрд вищим – ЗМІ.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:02
Рахунок Лондона за Brexit може бути на $10 млрд вищим – ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рахунок Лондона за Brexit може бути на $10 млрд вищим – ЗМІ.
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:03
Надо предложить правительству Украины погасить долг и войти в ЕС вместо Великобритании )))
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