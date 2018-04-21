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Рахунок Лондона за Brexit може
бути на $10 млрд вищим – ЗМІ

Рахунок Лондона за Brexit може бути на $10 млрд вищим – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:02

Рахунок Лондона за Brexit може бути на $10 млрд вищим – ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Реальний розмір рахунку за вихід Британії з ЄС може бути на 7 млрд фунтів стерлінгів (близько 10 млрд доларів) вищим за попередні розрахунки.

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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:03

Надо предложить правительству Украины погасить долг и войти в ЕС вместо Великобритании )))
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