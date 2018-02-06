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СБУ проводить обшуки
в "Мотор Січі" - ЗМІ

СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:53

СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки проводить обшуки в публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.

Дивися повний текст СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" - ЗМІ.
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