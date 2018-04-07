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Очікують ослаблення: S&P
відкоригував свої очікування...

Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:44

Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо раніше агентство очікувало, що курс гривні залишатиметься стабільним, то тепер розраховує на його ослаблення.

Дивися повний текст Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування щодо курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:45

интересный прогноз - это у нас в стране дела будут улучшаться после 2019 года или в Америке ухудшаться?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:01

все эти прогнозы "пальцем в небо", т.к. экономика Украины сырьевая и полностью зависит от внешней коньюнктуры

если Штаты чихнут и пошатнут цены на комоды, то сложится наша гривна очень быстро
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rusich
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