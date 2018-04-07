Якщо раніше агентство очікувало, що курс гривні залишатиметься стабільним, то тепер розраховує на його ослаблення.
Дивися повний текст Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування щодо курсу гривні.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:44
Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Очікують ослаблення: S&P відкоригував свої очікування щодо курсу гривні.
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:45
интересный прогноз - это у нас в стране дела будут улучшаться после 2019 года или в Америке ухудшаться?
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:01
все эти прогнозы "пальцем в небо", т.к. экономика Украины сырьевая и полностью зависит от внешней коньюнктуры
если Штаты чихнут и пошатнут цены на комоды, то сложится наша гривна очень быстро
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