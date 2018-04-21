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Безпека в Україні
обійшлася США в $1 млрд

Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51

Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
У Вашингтоні вважають, що гроші українським чиновникам дали не дарма

Дивися повний текст Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51

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